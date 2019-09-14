Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая получила главную роль в новом ледовом шоу Евгения Плющенко «Золушка».

Об этом в своем «Инстаграме» сообщил сам Евгений Плющенко, приложив видеоролик с Липницкой в сценическом костюме.

Известно, что ледовые спектакли пройдут в новогодние праздники. Помимо Юлии Липницкой в шоу Евгения Плющенко примет участие другая олимпийская чемпионка Сочи — Аделина Сотникова, однако пока неизвестно, какую роль ей отвели в постановке.

Ранее Юлия Липницкая уже участвовала в ледовых шоу, но достаточно редко. В июле она поучаствовала в японском шоу Ice Hyoen 2019 в Йокогаме, где предстала перед зрителями в образе гейши.