Для тех, кто пропустил все спортивные новости минувшего дня, представляем вам традиционную подборку главных событий дня за 14 сентября от Nevasport:

Россия обыграла Северную Македонию на ЧЕ по волейболу

Мужская сборная России по волейболу одержала третью победу на чемпионате Европы в Словении. Со счетом 3:0 по партиям подопечные Туомаса Саммельвуо победили команду Северной Македонии. Первая партия завершилась со счетом 25:15, вторая — со счетом 25:16. В третьей партии Северная Македонии оказала значительное сопротивление в концовке, однако россияне дожали соперника и победили со счетом 30:28. Следующий матч на чемпионате Европы российская команда проведет против сборной Финляндии.

Нарижный и Шанаева выиграли юниорский Гран-при в Челябинске

В Челябинске завершился четвертый этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. В соревновании танцевальных пар победу одержали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. По итогам произвольного танца российский дуэт получил 103,37 баллов. Это их новый личный рекорд в произвольном танце. Общая сумма пары составила 171,07 баллов. Диана Дэвис и Глеб Смолкин завершили прокаты с результатом 158,24 баллов, это второй результат на этапе ЮГП.

Валиева, Синицына и Васильева забрали все медали на ЮГП в Челябинске

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в соревнованиях девушек на четвертом этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске. Первой стала Камила Валиева, включившая в программу два четверных тулупа, один из которых с ошибкой. Второй стала Ксения Синицына, упавшая с каскада лутц-риттбергер, а третьей — Виктория Васильева.

Щербакова обошла Туктамышеву, выиграв первый турнир на взрослом уровне

Российская фигуристка Анна Щербакова победила в соревнованиях женщин на турнире серии Challenger — Lombardia Trophy. Щербакова выиграла первый турнир на взрослом уровне, а также стала первой фигуристкой, которая смогла исполнить четверной лутц чисто на взрослых соревнованиях. Второй стала Елизавета Туктамышева, она включила в программу два тройных акселя, однако допустила ошибку на одном из них.

Петербуржец Попов стартовал с победы на ЧМ по боксу

Петербургский боксер Илья Попов с победы стартовал на чемпионате мира по боксу. Турнир в эти дни проходит в Екатеринбурге. В весовой категории до 63 килограммов Илья Попов одержал победу над вице-чемпином Молдавии Александром Параскивом и вышел в 1/8 финала чемпионата мира. Следующий бой россиянину предстоит во вторник, 17 сентября. Соперником Попова станет австралийский боксер, чемпион своей страны в категории до 63 кг Гарри Гарсайд.