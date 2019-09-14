Женская сборная России по волейболу сыграет против команды Японии в рамках Кубка мира по волейболу. Турнир проходит в эти дни в Иокогаме.

Начало встречи назначено на 13:20 по московскому времени. Команды проведут матч на площадке «Иокогама Арена».

Обе команды одержали по одной победе на старте турнира. Россиянки под предводительством Серджио Бузато смогли победить сборную Камеруна в трех партиях. Япония победила сборную Доминиканской республики со счетом 3:1.

Последний раз Россия и Япония встречались на площадке в рамках предварительного этапа Лиги наций, тогда победа осталась за японской сборной. счет в матче 3:1 в пользу Японии.

Кубок мира по волейболу среди женских команд проходит с 14 по 29 сентября. В турнире играют 12 сборных, представляющих все континентальные зоны FIVB. Сборные сыграют в один круг по системе «каждый с каждым». С 1977 года турнир неизменно проводится в Японии.