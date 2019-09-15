На Кубке мира по баскетболу в Китае сегодня, 15 сентября, состоится финальный матч. Обладателя Кубка мира по баскетболу определят сборные Аргентины и Испании.

Встреча пройдет в городе Пекин на стадионе «Кадиллак Арена», который вмещает около 18 тысяч зрителей. Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени. Обе сборные прошли весь турнир без поражений.

Также сегодня, 15 сентября, определится обладатель бронзовых наград турнира. В матче за 3-е место сразятся Франция и Австралия. Начало матча запланировано на 11:00 по московскому времени.

Сборная России вылетела с турнира во втором групповом этапе. По итогам Кубка мира по баскетболу российские баскетболисты заняли двенадцатое место. Отметим, что в рамках первого группового этапа россияне уступили финалисту турнира — Аргентине.