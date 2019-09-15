В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.

Гэтжи победил в первом раунде техническим нокаутом, нанеся сопернику множество ударов. Таким образом он одержал три победы подряд. Серроне второй раз подряд завершил бой досрочно не в свою пользу.

После поединка Джастин Гэтжи сделал следующий вызов на бой.

По словам бойца, Макгрегор завершил карьеру, и ему нужен настоящий боец, которым, по его мнению должен быть победитель пары Хабиб — Фергюсон.

«Хочу подраться с Хабибом, пока он не завершил карьеру. А ели получится так, что соперником станет Фергюсон, то сможем миллионный стадион заполнить», — сказал Гэтжи, слова которого приводит MMA Fighting.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов, скорее всего, следующий бой проведет против Тони Фергюсона.