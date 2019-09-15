Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Тодд Рирден поделился мнением о трехматчевой дисквалификации российского нападающего команды Евгения Кузнецова в НХЛ.

По словам Рирдена, сейчас решается, как сложится карьера Кузнецова. Тренер считает, что игрок может даже вздохнуть с облегчением, потому что у него появился шанс двигаться дальше. По мнению Рирдена, Кузнецов понимает, что лига приняла решение, которое она хотела принять, и теперь можно идти вперед.

«Я считаю очень важным поддерживать с ним связь, дать ему понять, что он всегда может обратиться ко мне. Но я также хочу, чтобы он понял, что несет ответственность за случившееся, и его реакция важна для меня», – сказал Рирден, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее ИИХФ дисквалифицировала Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.

Кузнецов провалил допинг-тест от 26 мая этого года на прошедшем чемпионате мира в Братиславе. Через два дня в сети появилось видео, в котором хоккеист находится в кадре с двумя дорожками с белым веществом.