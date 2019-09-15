Американский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Уаллином единогласным решением судей.

Поединок состоялся в Лас-Вегасе, Фьюри победил со счетом 116-112, 117-111, 118-110. В следующем поединке Фьюри должен провести матч-реванш против чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера. Поединок анонсирован на 22 февраля 2020 года.

Напомним, Фьюри после победы над Томом Шварцем заявил, что желает провести новый поединок с Деонтеем Уайлдером. Ранее соперники встречались в декабре 2018 года, поединок закончился вничью. По ходу встречи Уайлдер два раза отправил Фьюри в нокдаун, но британец сохранял преимущество, поэтому рефери не присудил победу ни одному из спортсменов.

Уайлдер же заявил, что он будет более спокойным и торопиться не будет. Американец отметил, что он нокаутирует Фьюри, но только более взвешенно и драматично.