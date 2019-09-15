Крылов пока не ждет от «Авангарда» сыгранности в матчах КХЛ

Предеседатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о старте команды в КХЛ.

По словам Крылова, качество игры сейчас оценивать рановато, потому что только начало сезона, и в клубе много новых игроков и очень много травмированных. Функционер отметил, что сейчас его больше радует атмосфера в команде.

«Один за всех и все за одного. Будем из этой ситуации все вместе выходить», — сказал Крылов, слова которого приводят «Известия».

Крылов добавил, что в каждом сезоне разные ситуации, особенно при появлении такого количества новых игроков, поэтому сейчас идет период притирки. Крылов считает, что, хоть и был проведен подготовительный период, ожидать какой-то сыгранности рановато.