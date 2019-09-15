Крылов пока не ждет от «Авангарда» сыгранности в матчах КХЛ

Предеседатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о старте команды в КХЛ.
По словам Крылова, качество игры сейчас оценивать рановато, потому что только начало сезона, и в клубе много новых игроков и очень много травмированных. Функционер отметил, что сейчас его больше радует атмосфера в команде.
«Один за всех и все за одного. Будем из этой ситуации все вместе выходить», — сказал Крылов, слова которого приводят «Известия».
Крылов добавил, что в каждом сезоне разные ситуации, особенно при появлении такого количества новых игроков, поэтому сейчас идет период притирки. Крылов считает, что, хоть и был проведен подготовительный период, ожидать какой-то сыгранности рановато.
Ранее президент омского клуба рассказал о селекции «Авангарда» в нынешнее межсезонье. Также стало известно, что российский нападающий Антон Бурдасов может стать хоккеистом омского «Авангарда».
Кроме того, сообщалось, что в Омске разбирают арену местного «Авангарда», на этом спортивном объекте клуб играл с 2007-го по 2018-й год. Nevasport опубликовал фоторепортаж из Омска и показал, в каком состоянии находится «Арена Омск» в данный момент.
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