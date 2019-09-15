Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Дастин Порье предложил реванш соотечественнику Джастину Гэтжи.

«Я дам ему реванш, если они захотят», – написал Порье в Twitter.

Порье уже отправлял в нокаут Гэтжи в апреле 2018 года.

Напомним, в главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над Дональдом Серроне. Гэтжи победил в первом раунде техническим нокаутом, нанеся сопернику множество ударов.

Хабиб Нурмагомедов ранее одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.