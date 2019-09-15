Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о желании видеть в команде футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По словам Божовича, Александр Кокорин и Федор Смолов — самые талантливые игроки, которых ему доводилось тренировать.

Божович, отметил, что он рад тому, что Кокорин выходит на свободу, и надеется, что он еще сможет заиграть на высоком уровне, потому что у него хорошие профессиональные качества. Тренер добавил, ему жаль, что Кокорин попал в эту историю.

«Будь у меня возможность, взял бы в «Крылья» и Кокорина, и Мамаева», — сказал Божович, слова которого приводит Sportbox.

Напомним, 6 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев получили УДО решением Алексеевского районного суда Белгородской области. Ожидается, что из исправительной колонии Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев освободятся 17 сентября.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Кокорин может в ближайшее время стать игроком футбольного клуба «Сочи».