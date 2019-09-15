Федерация футбола Испании собирается предложить 16-летнему полузащитнику каталонской «Барселоны» Анссумане Фати играть за национальную сборную Испании.

Фати является уроженцем Гвинеи-Бисау, но уже долгое время он проживает в Испании.

По словам главного тренера сборной Испании по футбола Роберта Морено, Федерация работает над вопросом его натурализации. Морено отметил, что организация хочет, чтобы в сборной играли лучшие.

«Барселоне» повезло с Фати, надеюсь он будет выступать и за сборную Испании», — сказал Морено, слова которого приводит Marca.

Напомним, ранее «Барселона» обыграла «Валенсию» со счетом 5:2, на счету Фати гол и голевая передача. Ранее Фати также отличался забитым мячом в ворота «Осасуны».