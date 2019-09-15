Гвардиола после поражения: Поздравляю, «Ливерпуль», ты чемпион

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды и отрыв «Ливерпуля» на пять очков.

«Поздравляю, «Ливерпуль». Ты чемпион… Сейчас сентябрь, и что? Мы оправимся, потренируемся и вновь выйдем на поле. Мы потеряли пять очков. С «Тоттенхэмом» мы играли нереально круто. Сейчас нам нужно точно знать, что делать дальше», – сказал Гвардиола, слова которого приводит The Guardian.

Напомним, «Норвич Сити» нанес первое поражение «Манчестер Сити» в Английской Премьер-лиге в сезоне-2019/20. Встреча в рамках пятого тура чемпионата Англии прошла в Норидже на «Кэрроу Роуд» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.