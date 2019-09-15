Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Вудли вызвал на бой Хабиба

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли вызвал на поединок Хабиба Нурмагомедова.

По словам Вудли, он хочет провести бой с Хабибом. Боец отметил, что у него лучшая статистика по защите от тейкдаунов, а возможность провести такой бой бывает всего один раз в жизни. Вудли добавил, что Хабиб крутой, и американец — его фанат. Вудли считает, что у Хабиба есть пара боев, которые имеют смысл в легком весе, но ему тяжело укладываться в лимит.

«Ему не обязательно подниматься в полусредний вес. Мы можем провести бой в промежуточном весе. Я готов снизить вес, хотя это будет трудно, но ради такого я готов», — сказал Вудли, слова которого приводит TMZ.