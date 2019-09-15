Американский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о победе над Отто Уаллином и вспомнил о своем следующем оппоненте, Деонтее Уайлдере.

«Поздравляю Отто. Пусть его отец покоится с миром, да благословит его господь. Он бы очень гордился выступлением Отто. Уаллин — настоящий викинг. Это был классный бой», — сказал Фьюри.

Он отметил, что в ранних раундах у него открылось рассечение, и это полностью поменяло поединок, он не мог видеть правым глазом, из-за чего бойцы часто сталкивались. Фьюри считает, что это было хорошее выступление, и Фьюри провел двенадцатираундовый бой, нанёс по подбородку Уаллина несколько ударов и провёл хорошие удары по корпусу, но швед продолжал идти вперёд.

«Деонтей Уайлдер, ты следующий, бомж. Всё это лишь подготовка. Следующим будет Уайлдер, 22 февраля», — сказал Фьюри, слова которого приводит RingTV.

Напомним, Фьюри одержал победу над шведом Отто Уаллином единогласным решением судей. Поединок состоялся в Лас-Вегасе, Фьюри победил со счетом 116-112, 117-111, 118-110. В следующем поединке Фьюри должен провести матч-реванш против чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера. Поединок анонсирован на 22 февраля 2020 года.