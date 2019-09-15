Немецкая теннисистка Андреа Петкович ответила на необычный комментарий в своем Instagram, чем вызвала бурную дискуссию в комментариях.

Петкович ответила на совет сниматься в порно — в комментариях к новой фотосессии для Adidas спортсменке предложили сниматься в порно, если с теннисом не получится. Петкович ответила: «Наверное, надо быть ко всему открытой».

Арина Родионова в комментариях к этой же фотографии оставила комментарий: «А он предлагает? Дай ему мой номер, а то теннисом в последнее время заработать не получается».

Бетани Маттек-Сэндс добавила, что она бы на это посмотрела, а Танаси Коккинакис написал, что это комплимент.

Также стало известно, что Мартина Навратилова снялась в сериале Netflix «Политик». 62-летняя победительница 59 «Больших шлемов» во всех разрядах сыграла в одной картине вместе с актрисой Гвинет Пэлтроу.