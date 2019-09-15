Волейболист сборной России Егор Клюка поделился мнением о матче против Северной Македонии на чемпионате Европы.

По словам Клюки, в концовке встречи россияне немного потеряли концентрацию, и это позволило сопернику сократить отставание. Он отметил, что в третьем сете македонцы прибавили и доставили сборной России немало проблем.

«Но мы сохраняли веру в победу до конца матча», — сказал Клюка, слова которого приводит официальный сайт турнира.

Напомним, мужская сборная России по волейболу одержала третью победу на чемпионате Европы в Словении. Со счетом 3:0 по партиям подопечные Туомаса Саммельвуо победили команду Северной Македонии. Игра прошла на площадке «Арена Стожице» в Любляне.

Первая партия завершилась со счетом 25:15, вторая — со счетом 25:16. В третьей партии Северная Македонии оказала значительное сопротивление в концовке, однако россияне дожали соперника и победили со счетом 30:28.