Российская теннисистка Варвара Флинк вышла в основную сетку теннисного турнира в японской Осаке.

В финальном раунде квалификации Флинк в двух сетах одержала победу над полячкой Катажиной Кавой со счётом 6:1, 7:6 (7:3).

Встреча продлилась один час и 32 минуты. С кем сыграет россиянка в первом круге основного турнира, станет известно позднее.

Напомним, в данный момент Варвара Флинк является 153-й ракеткой мира, Катажина Кава идет на 129-й позиции. Помимо Флинк в основной сетке турнира выступят ещё две россиянки – Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

Отметим, в прошлом году чемпионкой Toray Pan Pacific Open стала чешка Каролина Плишкова, которая в финале смогла победить японку Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:4. В этом году соревнования пройдут с 16 по 22 сентября.