Футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2020 от японского разработчика Konami был выпущен 10 сентября 2019 года, а спустя несколько дней пользователи заметили в игре оскорбительный баннер в адрес туринского «Ювентуса».

На одном из баннеров в игре написано JUVEMERDA, что переводится как «Ювентус» — дерьмо». Болельщики туринского клуба недовольны и призывают бойкотировать игру.

Отметим, «Ювентус» стал эксклюзивным партнером PES 2020, отказавшись от сотрудничества с FIFA впервые за 25 лет.

Ранее Konami опубликовал рейтинги футболистов в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2020.

Производитель одного из двух главных конкурирующих наравне с FIFA симуляторов показал рейтинги первой десятки игроков. Первое место делят сразу три футболиста — это нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Пари Сен Жермен» Неймар.