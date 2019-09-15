Футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2020 от японского разработчика Konami был выпущен 10 сентября 2019 года, а спустя несколько дней пользователи заметили в игре оскорбительный баннер в адрес туринского «Ювентуса».
На одном из баннеров в игре написано JUVEMERDA, что переводится как «Ювентус» — дерьмо». Болельщики туринского клуба недовольны и призывают бойкотировать игру.
PES pic.twitter.com/mImljbIYaR
— InterMemes (@Inter_Memes) September 13, 2019
Отметим, «Ювентус» стал эксклюзивным партнером PES 2020, отказавшись от сотрудничества с FIFA впервые за 25 лет.
Ранее Konami опубликовал рейтинги футболистов в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2020.
Производитель одного из двух главных конкурирующих наравне с FIFA симуляторов показал рейтинги первой десятки игроков. Первое место делят сразу три футболиста — это нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Пари Сен Жермен» Неймар.
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