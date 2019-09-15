Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 12:22,  15 сентября 2019
Бокс/MMA
4

Руис нелестно отозвался о Фьюри после боя американца с Уаллином

Руис нелестно отозвался о Фьюри после боя американца с Уаллином
Энди Руис. Фото: "Инстаграм" боксера

Мексиканский боксер в супертяжелом весе Энди Руис прокомментировал поединок между Тайсоном Фьюри и Отто Уаллином.

«После такого выступления очевидно, что Фьюри не может победить меня одной рукой», — написал Руис в Twitter.

Напомним, Фьюри одержал победу над шведом Отто Уаллином единогласным решением судей. Поединок состоялся в Лас-Вегасе, Фьюри победил со счетом 116-112, 117-111, 118-110. В следующем поединке Фьюри должен провести матч-реванш против чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера. Поединок анонсирован на 22 февраля 2020 года.

Энди Руис подерется с Энтони Джошуа в бое-реванше 7 декабря. В первой встрече Руис нанес Джошуа сенсационное поражение, хотя фаворитом боя считался британец. Если бы Руис отказался от декабрьского реванша, то мог бы лишиться титула по версии IBF. Руководители организации настояли на том, чтобы вопрос был решен как можно скорее.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров