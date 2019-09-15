Руис нелестно отозвался о Фьюри после боя американца с Уаллином

Мексиканский боксер в супертяжелом весе Энди Руис прокомментировал поединок между Тайсоном Фьюри и Отто Уаллином.

«После такого выступления очевидно, что Фьюри не может победить меня одной рукой», — написал Руис в Twitter.

Напомним, Фьюри одержал победу над шведом Отто Уаллином единогласным решением судей. Поединок состоялся в Лас-Вегасе, Фьюри победил со счетом 116-112, 117-111, 118-110. В следующем поединке Фьюри должен провести матч-реванш против чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера. Поединок анонсирован на 22 февраля 2020 года.