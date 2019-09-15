Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова в рамках выставочной встречи в США сыграла с датской теннисисткой Каролин Возняцки.

Шарапова потерпела поражение от Возняцки в двух партиях. Счет по сетам — 6:7, 2:6. Матч прошел на курорте Гринбрир в Западной Виргинии.

Кроме того, российская теннисистка провела мастер-класс для юных поклонников тенниса и подарила им конфеты собственного бренда Sugarpova.

Ранее стало известно, что Шарапова примет участие на турнире в австрийском Линце.

Отметим, соревнования в Линце будут проходить с 7 по 13 октября, их призовой фонд — 250 тысяч долларов.

Шарапова в 2006 году выиграла турнир в Линце и с тех пор не выступала на нем.

Напомним, что Мария Шарапова опустилась за пределы первой сотни в мировом рейтинге WTA. До поражения от Серены Уильямс в первом круге US Open россиянка располагалась на 87-й строчке таблицы.