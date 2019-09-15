В Азербайджане сегодня, 16 сентября, стартует чемпионат мира по художественной гимнастике.

Сборную России в индивидуальных упражнениях на мировом первенстве будут представлять гимнастки Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева, которые 12 сентября отправились в Баку, где и будет проходить чемпионат мира. Дина Аверина выступит в упражнениях с булавами, лентой, мячом и обручем, Арина Аверина – с мячом, булавами и лентой, а Селезнева – с обручем, булавами и лентой.

В групповых упражнениях от России будут выступать Мария Толкачева, Анжелика Стубайло, Анастасия Максимова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова. Спортсменки прилетят в столицу Азербайджана только на следующей неделе — 18 сентября.

Отметим, чемпионат мира в Баку будет проходить в период с 16 по 22 сентября. Ранее стало известно, что из состава сборной России на турнир исключена Александра Солдатова, которая потеряла сознание на недавних соревнованиях.