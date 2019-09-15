Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что для него значит Instagram и сколько времени о проводит в этой социальной сети.

По словам Слуцкого, он это делает для веселья, и те, кто подписан на него находят это интересным. Тренер отметил, что старается показывать позитив.

«Иногда я могу побыть клоуном, но в этом ничего такого нет. Я остаюсь тренером, который думает о футболе. Но только 23 часа и 55 минут. Оставшиеся 5 минут я посвящаю инстаграму», — сказал Слуцкий, слова которого приводит NOS.

Напомним, «Витесс» в рамках шестого тура чемпионата Голландии проиграл ПСВ со счетом 0:5. Пента-трик оформил 20-летний нападающий Доньелл Мален. В данный момент арнемцы идут на третьем месте в таблицы, отставая от лидирующего «Аякса» на два балла.