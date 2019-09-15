Российские фигуристы Глеб Смолкин и Диана Дэвис прокомментировали свой произвольный прокат на этапе Гран-при в Челябинске.

По словам Смолкина, пара немного расстроена, потому что они могли намного лучше откататься, но были ошибки, и оценки не стали неожиданностью. Он отметил, что после проката фигуристы просто сидели и ждали итогового результата, потому что понимали, что допустили ошибку. Смолкин добавил, что обычно они стабильно делают вращение, несмотря на то, что этот элемент относительно новый.

«Ошибка стоила нам много баллов», — сказал Смолкин, слова которого приводит «Спорт Бизнес Online».

Диана Дэвис на вопрос, какие напутственные слова ей сказал мама, Этери Тутберидзе, ответила, что не разговаривает перед соревнованиями с мамой.

Напомним, в конце августа российский танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин завоевал серебряную медаль второго этапа юниорской серии Гран-при в американском Лейк-Плэсиде.