Исинбаева: Не уверена, что наши спортсмены выступят на ЧМ под российским флагом

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева поделилась ожиданиями о допуске российских спортсменов на чемпионат мира по легкой атлетике.

По словам Исинбаевой, на чемпионате мира будут российские спортсмены, но спортсменка не уверена в том, что они смогут выступать под российским флагом. У Исинбаевой нет сомнений, что их допустят до соревнований, потому что IAAF на данный момент выдала разрешения уже около 20 спортсменам. Она также надеется, что если конгресс IAAF состоится до начала чемпионата мира, то будет принято решение о снятии санкций, так как все необходимое с нашей стороны было сделано, и остается ждать решения.

«Мы надеемся, что нашим спортсменам разрешат выступать под российским флагом, и что больше не будет коллективной ответственности за нарушение антидопинговых правил. Надеемся, что ситуация разрешится правильно, и мы сможем забыть эту сагу навсегда», — сказала Исинбаева, слова которой приводит Insidethegames.