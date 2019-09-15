Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поздравил российскую фигуристку Анну Щербакову с победой на турнире Lombardia Trophy в Италии.

«Поздравляю Анну Щербакову с первой победой в новом сезоне! Поддержали наши традиции с Алиной Загитовой», — написал Глейхенгауз в Instagram.

Напомним, российская фигуристка Анна Щербакова победила в соревнованиях женщин на турнире серии Challenger — Lombardia Trophy. Соревнования прошли в Бергамо, Италия.

Щербакова чисто исполнила произвольную программу, став первой девушкой, исполнившей чистый четверной лутц на взрослом уровне. За программу спортсменка получила 150,47 балла, в сумме за два выступления набрав 218,20 балла. Эта победа стала для Щербаковой первой на взрослом уровне.