Отец Фьюри о сыне: Он был слаб, как котенок

Отец боксера Тайсона Фьюри Джон Фьюри прокомментировал его победу над шведом Отто Уаллином.

По словам отца Фьюри, подобное рассечение – это худшее, что он видел в жизни Тайсона, и такая травма может завершить его карьеру, ему определенно нужна операция. Джон Фьюри отметил, что гордится его отвагой, но его сила и мощь куда-то ушла сегодня ночью.

«Он был слаб, как котенок. Не было достаточного количество ударов, казалось, что он растерял свою форму. Однако его воля к победе была беспрецедентна, хотя он приложил немало усилий для этого», – сказал Джон Фьюри, слова которого приводит BoxingScene.