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  • 14:10,  15 сентября 2019
Бокс/MMA
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Отец Фьюри о сыне: Он был слаб, как котенок

Отец Фьюри о сыне: Он был слаб, как котенок
Тайсон Фьюри. Фото: Instagram.

Отец боксера Тайсона Фьюри Джон Фьюри прокомментировал его победу над шведом Отто Уаллином.

По словам отца Фьюри, подобное рассечение – это худшее, что он видел в жизни Тайсона, и такая травма может завершить его карьеру, ему определенно нужна операция. Джон Фьюри отметил, что гордится его отвагой, но его сила и мощь куда-то ушла сегодня ночью.

«Он был слаб, как котенок. Не было достаточного количество ударов, казалось, что он растерял свою форму. Однако его воля к победе была беспрецедентна, хотя он приложил немало усилий для этого», – сказал Джон Фьюри, слова которого приводит BoxingScene.

Напомним, Фьюри одержал победу над шведом Отто Уаллином единогласным решением судей. Поединок состоялся в Лас-Вегасе, Фьюри победил со счетом 116-112, 117-111, 118-110. В следующем поединке Фьюри должен провести матч-реванш против чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера. Поединок анонсирован на 22 февраля 2020 года.

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