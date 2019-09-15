Игрок «Зенита» стал бронзовым призером ЧМ по баскетболу

В матче за третье место чемпионата мира по баскетболу сборная Франции одержала победу над командой Австралии со счетом 67:59 (11:16, 10:14, 21:16, 25:13).

Наибольшую результативность в матче продемонстрировал легкий форвад «Юты Джаз» Джо Инглс, который набрал 17 очков. У французской команды девять очков набрал форвард «Шарлотт» Николя Батюм.

Отметим, в 15:00 по московскому времени состоится финальный матч. Обладателя Кубка мира по баскетболу определят сборные Аргентины и Испании. Встреча пройдет в городе Пекин на стадионе «Кадиллак Арена», который вмещает около 18 тысяч зрителей.