В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги китайский «Куньлунь Ред Стар» одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 2:1.

В составе победившей команды по шайбе забросили Тайлер Вонг на 42-й минуте и Брандон Дефасио с передач Вонга и Кори Кейна на 45-й минуте.

Единственную шайбу челябинцев забросил Сергей Коньков в большинстве с передач Ярослава Косова и Антона Глинкина на 22-й минуте.

Отметим, днем ранее «Трактор» обыграл «Куньлунь» с тем же счетом.

После восьми матчей «Трактор» идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе девять очков. «Куньлунь» занимает десятую строчку на Востоке, набрав шесть баллов.

Следующий матч команда из Челябинска сыграет в Новосибирске против «Сибири» 18 сентября, «Куньлунь» днем ранее в Уфе встретится с «Салаватом Юлаевым».