Официальный сайт УЕФА опубликовал имена судей, которые будут работать на матче группового этапа Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и «Лионом».

Главным арбитром встречи станет англичанин Майкл Оливер, помогать ему будут соотечественники Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Ведиоассистентами, ответственными за VAR, станут Крейг Поусон и его помощник Крис Кавана, а резервным арбитром будет Андре Марринер.

Напомним, «Зенит» и «Лион» сыграет 17 сентября во Франции, на стадионе «Парк Олимпик Лионне». Встреча будет проходить в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов и начнется в 19:55 по московскому времени. В параллельном матче сыграют «Бенфика» и «РБ Лейпциг».

Предыдущий матч «Зенит» выиграл в РПЛ у «Арсенала» со счетом 3:1, «Лион» в Лиге 1 сыграл вничью с «Амьеном» со счетом 2:2.