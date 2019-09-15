Защитник московского ЦСКА Седрик Гогуа поделился ожиданиями от матч против «Тамбова», его бывшей команды.

По словам Гогуа, ему хочется хорошо сыграть против бывшей команды, но в любом матче он отдает все силы и старается проявить себя хорошо. Игрок отметил, что если у него будет шанс забить,он им воспользуется, но праздновать не будет.

«Знаю, как играет «Тамбов», но не концентрируюсь на этом. Главное — как мы сыграем», — сказал Гогуа, слова которого приводит официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Седрик Гогуа стал игроком московского ЦСКА в конце августа текущего года.

Отметим, что футболист уже два раза поменял клуб в текущее летнее трансферное окно — Гогуа присоединился к «Тамбову» 1 июля этого года.

ЦСКА сыграет с «Тамбовом» 15 сентября в 16:00 по московскому времени в рамках девятого тура РПЛ.