Надаль: Медведев является лучшим теннисистом среди молодого поколения

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве с которым он встретился в финале US Open.
По словам Надаля, в данный момент Медведев является лучшим теннисистом среди молодого поколения, но испанец отметил, что он не знает, что произойдет в будущем. Надаль сказал, что Медведев находится на четвертом месте в мировом рейтинге, и летний отрезок вряд ли мог сложиться для него еще лучше, но есть много молодых парней.
«Тот, у кого будет возможность развиваться и совершенствоваться лучше всех, получит шанс бороться за самые высокие места в следующие годы», — сказал Надаль, слова которого приводит Tennis World USA.
Напомним, в финальном матче US Open накануне Медведев в пятичасовой борьбе уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Для испанского теннисиста этот US Open стал четвертым победным в карьере. Российский спортсмен после турнира поднялся на четвертую строчку мирового рейтинга АТР. Надаль после финала заявил, что Медведев обязательно выиграет парочку «Больших шлемов».
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