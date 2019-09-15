Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 14:09,  15 сентября 2019
Интересное сейчас
1

Надаль: Медведев является лучшим теннисистом среди молодого поколения

теннис
Рафаэль Надаль. Фото из твиттера US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве с которым он встретился в финале US Open.

По словам Надаля, в данный момент Медведев является лучшим теннисистом среди молодого поколения, но испанец отметил, что он не знает, что произойдет в будущем. Надаль сказал, что Медведев находится на четвертом месте в мировом рейтинге, и летний отрезок вряд ли мог сложиться для него еще лучше, но есть много молодых парней.

«Тот, у кого будет возможность развиваться и совершенствоваться лучше всех, получит шанс бороться за самые высокие места в следующие годы», — сказал Надаль, слова которого приводит Tennis World USA.

Напомним, в финальном матче US Open накануне Медведев в пятичасовой борьбе уступил испанцу Рафаэлю Надалю  в пяти сетах со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Для испанского теннисиста этот US Open стал четвертым победным в карьере. Российский спортсмен после турнира поднялся на четвертую строчку мирового рейтинга АТР. Надаль после финала заявил, что Медведев обязательно выиграет парочку «Больших шлемов».

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров