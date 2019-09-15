Надаль: Медведев является лучшим теннисистом среди молодого поколения

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве с которым он встретился в финале US Open.

По словам Надаля, в данный момент Медведев является лучшим теннисистом среди молодого поколения, но испанец отметил, что он не знает, что произойдет в будущем. Надаль сказал, что Медведев находится на четвертом месте в мировом рейтинге, и летний отрезок вряд ли мог сложиться для него еще лучше, но есть много молодых парней.

«Тот, у кого будет возможность развиваться и совершенствоваться лучше всех, получит шанс бороться за самые высокие места в следующие годы», — сказал Надаль, слова которого приводит Tennis World USA.