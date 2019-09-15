Вирер рассказала о серьезных проблемах с мотивацией

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о проблемах с мотивацией и подготовке к новому сезону.

По словам Вирер, в начале тренировочного сезона у нее были серьезные проблемы с мотивацией. Итальянка рассказала, что ее постоянно не было дома, она ездила по разным делам и спала в своей постели всего пять дней, потому что была больна. Однако в начале мая Вирер сказала себе, что так больше не может продолжаться.

«Затем я провела первые сборы с командой, и это очень мне помогло, потому что с ней я наконец почувствовала себя как надо. Мне по-прежнему нелегко совмещать тренировки со всем остальным, но я делаю все, что могу, чтобы подготовиться к зиме», — сказала Вирер, слова которой приводит Biathlonworld.com.