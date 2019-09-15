Вавринка снялся с петербургского турнира SPb Open

Швейцарский теннисист Станислас Вавринка не примет участие в петербургском турнире St. Petersburg Open.
Об этом сообщает пресс-служба ATP. Отмечается, что бывшую третью ракетку мира в основной сетке соревнований заменит итальянский спортсмен Сальваторе Карузо. Также не сыграет на турнире серб Ласло Джере, занимающий 40-ю строчку мирового рейтинга. Его место в основной сетки соревнований займёт лаки-лузер.
Ранее Вавринка отказался от участия в организованном Роджером Федерером Кубке Лейвера в Женеве ради выступления в России, так как турниры проводятся в одни сроки.
Напомним, Вавринка был финалистом турнира в Петербурге в 2016 году. В финале швейцарец уступил немцу Александру Звереву в трех сетах — 2:6, 6:3, 5:7.
St. Petersburg Open будет проходить на кортах «СИБУР Арены», соревнования стартуют 15 сентября 2019 года и продлятся неделю.
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