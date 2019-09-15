Цорн: Кононов не подавал в отставку

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, что главный тренер Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера команды.

«СМИ часто обостряют ситуации. Олег Георгиевич не подавал в отставку», – сказал Цорн, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, московский «Спартак» уступил екатеринбургскому «Уралу» в матче девятого тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе «Урала» по мячу забили Владимир Ильин и Отман Эль-Кабир. У «Спартака» единственный гол забил Самюэль Жиго.