Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, как восстанавливался после финала US Open.

«Я не играл в теннис неделю. В прошлое воскресенье был финал US Open, а сегодня я первый раз тренировался после финала. «Читал новости, смотрел теннис, ракетку видел», — пошутил Медведев на пресс-конференции после жеребьевки SPb Open.

Спортсмен добавил, что успел отдохнуть в Черногории, куда съездил с супругой на три дня.

На SPb Open, который уже стартовал в Санкт-Петербурге, Медведев начнет борьбу со второго круга.

Напомним, неделю назад россиянин играл в финале Открытого чемпионата США, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.