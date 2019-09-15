Медведев и Хачанов узнали соперников на SPb Open

В Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка турнира SPb Open в мужском одиночном разряде.

В основной сетке примут участие минимум четыре россиянина.Четвертая ракетка мира Даниил Медведев и Карен Хачанов начнут турнир со стадии второго круга. Медведев встретится с победителем матча между Томашем Бердыхом и россиянином Евгением Донским, который получил уайлд-кард от организаторов.

Хачанов во втором круге сразится с португальцем Жоау Соузой либо со словаком Йозефом Коваликом. Андрей Рублев узнает своего соперника по первому кругу, когда завершатся квалификационные встречи.

Кроме того, первый раунд пропустят итальянец Маттео Берреттини и хорват Борна Чорич. Представители Казахстана Александр Бублик и Михаил Кукушкин сыграют с норвежцем Каспером Руудом и итальянцем Янником Синнером соответственно.

Ранее стало известно, что швейцарский теннисист Станислас Вавринка не примет участие в петербургском турнире St. Petersburg Open.