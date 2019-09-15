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  • 15:49,  15 сентября 2019
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Медведев и Хачанов узнали соперников на SPb Open

теннис
Даниил Медведев. Фото из инстаграма medwed33

В Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка турнира SPb Open в мужском одиночном разряде.

В основной сетке примут участие минимум четыре россиянина.Четвертая ракетка мира Даниил Медведев и  Карен Хачанов начнут турнир со стадии второго круга. Медведев встретится с победителем матча между Томашем Бердыхом и россиянином Евгением Донским, который получил уайлд-кард от организаторов.

Хачанов во втором круге сразится с португальцем Жоау Соузой либо со словаком Йозефом Коваликом. Андрей Рублев узнает своего соперника по первому кругу, когда завершатся квалификационные встречи.

Кроме того, первый раунд пропустят итальянец Маттео Берреттини и хорват Борна Чорич. Представители Казахстана Александр Бублик и Михаил Кукушкин сыграют с норвежцем Каспером Руудом и итальянцем Янником Синнером соответственно.

Ранее стало известно, что швейцарский теннисист Станислас Вавринка не примет участие в петербургском турнире St. Petersburg Open.

St. Petersburg Open будет проходить на кортах «СИБУР Арены», соревнования стартуют 15 сентября 2019 года и продлятся неделю.

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