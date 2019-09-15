Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 15:49,  15 сентября 2019
Интересное сейчас
0

Малком сыграет в теннис на «Газпром Арене» в рамках SPb Open

Малком. Фото: instagram.com/malcomoliveira_97
Малком. Фото: instagram.com/malcomoliveira_97

Генеральный директор «Зенита» и турнира SPb Open Александр Медведев рассказал о привлечении футболистов к теннисному турниру.

По словам Медведева, на «Газпром Арене» будут соревноваться Андрей Аршавин и Александр Кержаков, а также Малком. Он отметил, спортсмены встретятся в рамках теннисного мероприятия, посвященного SPb Open.

«Посмотрим, каков он в работе с теннисными мячами. А что за челленджи будут — это пока секрет», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвященной турниру SPb Open.

Ранее в Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка турнира SPb Open в мужском одиночном разряде. Своих соперников узнали Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Также стало известно, что швейцарский теннисист Станислас Вавринка не примет участие в петербургском турнире St. Petersburg Open.

St. Petersburg Open будет проходить на кортах «СИБУР Арены», соревнования стартуют 15 сентября 2019 года и продлятся неделю.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров