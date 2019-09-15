Малком сыграет в теннис на «Газпром Арене» в рамках SPb Open

Генеральный директор «Зенита» и турнира SPb Open Александр Медведев рассказал о привлечении футболистов к теннисному турниру.

По словам Медведева, на «Газпром Арене» будут соревноваться Андрей Аршавин и Александр Кержаков, а также Малком. Он отметил, спортсмены встретятся в рамках теннисного мероприятия, посвященного SPb Open.

«Посмотрим, каков он в работе с теннисными мячами. А что за челленджи будут — это пока секрет», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвященной турниру SPb Open.

Ранее в Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка турнира SPb Open в мужском одиночном разряде. Своих соперников узнали Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Также стало известно, что швейцарский теннисист Станислас Вавринка не примет участие в петербургском турнире St. Petersburg Open.