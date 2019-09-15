В матче четвертого тура испанской Примеры каталонский «Эспаньол» на выезде одержал победу над «Эйбаром» со счетом 2:1.

В составе победителей по голу забили Факундо Феррейра с передачи Матиаса Варгаса на 76-й минуте и Эстебан Гранеро на 78-й минуте. Отметим, Гранеро вышел на замену за несколько секунд до забитого мяча, а поле покинул Феррейра.

У «Эйбара» отличился Иван Рамис с передачи Фабиана Орельяны на 58-й минуте.

На 91-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален защитник «Эспаньола» Налдо, который ранее выступал за «Краснодар».

После четырех матчей «Эспаньол» идет на 16-м месте в турнирной таблице, имея четыре очка. «Эйбар» с одним баллом идет предпоследним.

Напомним, 3 октября в рамках группового этапа Лиги Европы «Эспаньол» в Москве сыграет с ЦСКА.