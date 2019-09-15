В матче третьего тура итальянской Серии А «Дженоа» дома потерпел поражение от «Аталанты» со счетом 1:2.

В составе генуэзцев единственный гол с пенальти забил бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито на 91-й минуте. У клуба из Бергамо отличились Луис Муриэль на 64-й минуте с пенальти и Дуван Сапата на 95-й минуте встречи с передачи Мартена де Роона.

После трех матчей команда Джанпьеро Гасперини идет на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе шесть очков. «Дженоа» занимает девятую строчку с четырьмя баллами.

Следующий матч «Аталанта» проведет в рамках группового этапа Лиги чемпионов 18 сентября, когда в Загребе встретится с местным «Динамо». В национальном чемпионате бергамцы 22 сентября примут «Фиорентину».

«Дженоа» 20 сентября на выезде сыграет против «Кальяри».