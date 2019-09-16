В рамках девятого тура российской премьер-лиги состоятся два заключительных матча.

Московское «Динамо» на домашнем стадионе примет башкирскую «Уфу». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. В данный момент эти команды — соседи по турнирной таблице. Команда Дмитрия Хохлова занимает 11-ю строчку с девятью очками, а подопечные Вадима Евсеева идут одним местом выше, имея в активе десять баллов.

«Ростов» на «Ростов Арене» примет грозненский «Ахмат». Матч стартует в 20:30 по московскому времени. Команда Валерия Карпина идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками и имеет шансы догнать «Зенит», у которого 20 баллов. Подопечные Рашида Рахимова занимают 12-е место с восемью баллами, от зоны стыковых матчей «Ахмат» отделяет всего один пункт.