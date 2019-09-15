Чешский Томаш Бердых отказался от участия в петербургском турнире Saint Petersburg Open.

Об этом сообщает пресс-служба ATP. По итогам жеребьевки, которая состоялась сегодня, 15 сентября, Бердых должен был начать турнир матчем с россиянином Евгением Донским, получившим уайлд-кард от организаторов. После снятия Бердыха Донской встретится в первом круге или с лаки-лузером, или с игроком из квалификационного турнира.

Отметим, Даниил Медведев и Карен Хачанов начнут турнир со стадии второго круга. Медведев должен был встретиться с победителем матча между Томашем Бердыхом и Евгением Донским, Хачанов во втором круге сразится с португальцем Жоау Соузой либо со словаком Йозефом Коваликом. Андрей Рублев узнает своего соперника по первому кругу, когда завершатся квалификационные встречи.

Ранее стало известно, что швейцарский теннисист Станислас Вавринка не примет участие в петербургском турнире St. Petersburg Open.