Петербургский СКА примет финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в «Ледовом Дворце» Санкт-Петербурга сегодня, 15 сентября, и начнётся в 17:00 по московскому времени. Бесплатную прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

СКА выйдет на матч после неудачной игры с ЦСКА — петербуржцы уступили со счетом 0:3. «Йокерит» также проиграл — в сверхрезультативной игре команда уступила нижегородскому «Торпедо» 5:6, ведя по ходу игры 4:1.

На данный момент подопечные Алексея Кудашова идут на шестом месте западной конференции, имея шесть очков после пяти матчей. «Йокерит» с тем же количеством очков идет строчкой ниже, команда сыграла на одну встречу больше.