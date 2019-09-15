В итальянском Бергамо продолжается турнир серии Challenger — Lombardia Trophy. Сегодня, 15 июня, награды были разыграны между представителями мужского одиночного катания.

Победу одержал представитель Китая Боян Цзниь, набравший 268,31 балла по сумме двух прокатов. Он шел лидером после короткой программы и стал вторым в произвольной. Выиграл произвольную программу россиянин Дмитрий Алиев, занявший итоговое второе место с результатом 249,62 балла. Замкнул тройку лидеров итальянец Маттео Риццо.

Егор Мурашов стал пятым, судьи оценили его выступление на 219,39 балла. Андрей Лазукин неудачно исполнил обе программы и закончил соревнования лишь на 12-м месте. В произвольной программе спортсмен не справился с прыжковыми элементами: упал с четверных лутца и тулупа, затем повторил падение с тулупа и остался без каскада.