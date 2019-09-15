В итальянском Бергамо подходит к концу турнир Lombardia Trophy, который выходит в серию ISU Challenger. Последний комплект наград будет разыгран между танцорами, которые вышли на лёд в 16:45 по московскому времени.

Российскую команду представляют два дуэта: Екатерина Миронова/Евгений Устенко и Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов. После ритмического танца они идут на 13-м и 6-м местах соответственно. Миронова и Устенко набрали 42,65 балла, Шпилевая и Смирнов — 67,04.

Ранее выступление на турнире завершили мужчины-одиночники, самым успешным из россиян оказался Дмитрий Алиев. Он выиграл произвольную программу и занял итоговое второе место. Егор Мурашов стал пятым, Андрей Лазукин — 12-м. Петербургский фигурист не справился с прыжковым контентом в произвольной программе.