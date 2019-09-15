СКА и «Йокерит» начали матч регулярного чемпионата КХЛ

В Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца» стартовал хоккейный матч между СКА и «Йокеритом». Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, игра началась в 17:00. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

На данный момент подопечные Алексея Кудашова идут на шестом месте турнирной таблицы Западной конференции, имея шесть очков после пяти матчей. «Йокерит» с тем же количеством очков располагается строчкой ниже, команда сыграла на одну встречу больше.

В прошлом матче СКА неудачно сыграл с московским ЦСКА — петербуржцы уступили со счетом 0:3. «Йокерит» также проиграл — в сверхрезультативной игре команда уступила нижегородскому «Торпедо» 5:6, ведя по ходу игры 4:1.