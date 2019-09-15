Сборная России по волейболу обыграла Японию в матче Кубка мира среди женских команд. В напряженном пятисетовом матче подопечные Серджио Бузато одержали победу со счётом 3:2 (25:11, 23:25, 25:27, 25:19, 15:7).

Игра проходила в Иокогаме (Япония) на стадионе «Иокогама Арена». Для российской команды эта победа стала второй подряд: в стартовом матче турнира подопечные Бузато одержали верх над сборной Камеруна — 3:0.

Самым результативным игроком сегодняшней встречи стала россиянка Наталия Гончарова, записавшая себе в актив 31 очко.

Помимо России, Японии и Камеруна, на Кубке мира выступают команды Сербии, США, Нидерландов, Доминиканской Республики, Китя, Кении, Бразилии, Южной Коре и Аргентины. Соревнования продлятся до 29 сентября, действующими чемпионками являются китаянки.