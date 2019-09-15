«Оренбург» на своей арене одержал победу над казанским «Рубином» в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первая половина встречи прошла без забитых голов: команды разошлись на перерыв при счёте 0:0. Первый мяч был отправлен в ворота на 49-й минуте: отличился португальский полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш. Всего четыре минуты понадобилось «Рубину», чтобы отыграться: с передачи Олега Данченко гол в ворота хозяев забил Евгений Башкиров.

За минуту до окончания основного времени матча «Оренбург» вновь вышел вперед. Полузащитник Артём Кулишев успешно реализовал одиннадцатиметровый.

На данный момент «Оренбург» идет на 12-м месте турнирной таблицы с 8 набранными очками, «Рубин» (10) занимает девятое место.