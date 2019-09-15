Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 19:09,  15 сентября 2019
Хоккей
10

СКА и «Йокерит» не открыли счет в первом периоде

Александр Дергачев, СКА
Матч СКА - "Авангард". Фото: Nevasport/Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге завершился первый период хоккейного матча между СКА и «Йокеритом». Команды ушли на перерыв при счёте 0:0.

Соперники встречаются в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

На данный момент подопечные Алексея Кудашова идут на шестом месте турнирной таблицы Западной конференции, имея шесть очков после пяти матчей. «Йокерит» с тем же количеством очков располагается строчкой ниже, команда сыграла на одну встречу больше.

В прошлом матче СКА неудачно сыграл с московским ЦСКА — петербуржцы уступили со счетом 0:3. «Йокерит» также проиграл — в сверхрезультативной игре команда уступила нижегородскому «Торпедо» 5:6, ведя по ходу игры 4:1.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров