СКА и «Йокерит» не открыли счет в первом периоде

В Санкт-Петербурге завершился первый период хоккейного матча между СКА и «Йокеритом». Команды ушли на перерыв при счёте 0:0.

Соперники встречаются в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

На данный момент подопечные Алексея Кудашова идут на шестом месте турнирной таблицы Западной конференции, имея шесть очков после пяти матчей. «Йокерит» с тем же количеством очков располагается строчкой ниже, команда сыграла на одну встречу больше.

В прошлом матче СКА неудачно сыграл с московским ЦСКА — петербуржцы уступили со счетом 0:3. «Йокерит» также проиграл — в сверхрезультативной игре команда уступила нижегородскому «Торпедо» 5:6, ведя по ходу игры 4:1.