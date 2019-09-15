Олимпийская чемпионка 1998 года в парном катании Оксана Казакова объяснила, почему, на её взгляд, Алина Загитова не завершила спортивную карьеру после победы на Олимпийских играх.

«Для спортсмена главное – найти мотивацию, чтобы остаться. Значит, у нее есть какая-то хорошая мотивация», — сказала Казакова, слова которой приводит «Спорт день за днем». Экс-спортсменка напомнила, что Загитова пока что является очень молодой фигуристкой.

Казакова привела в пример Артура Дмитриева, который не только не ушел из спорта после выигранной олимпийской медали, но и остался еще на два цикла.

Напомним, в 2018-м году Загитова завоевала золотую медаль Олимпиады в Пхенчхане в личном турнире. Также она стала серебряным призером в командных соревнованиях. Помимо этого, в активе спортсменки есть победы на чемпионатах Европы и мира, а также в финале Гран-при.