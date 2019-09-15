Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал капитана красно-белых Георгия Джикию и игру команды.

«Объясните, что происходит? Объявите во всеуслышание, что «Спартак» борется за седьмое место», — заявил Быстров, слова которого приводит «Матч ТВ». Экс-футболист отметил, что если капитан переходит на личности, предъявляя претензии игрокам, то команды в таком случае нет. Подобные ситуации должны проходить за закрытыми дверьми, уверен Быстров.

Также Быстров раскритиковал действия главного тренера Олега Кононова. По мнению экс-футболиста, не стоит менять защитника на защитника, если команда проигрывает на 70-й минуте. «Значит, тебя все устраивает», — отметил Быстро.

Напомним, «Спартак» уступил «Уралу» в матче девятого тура РПЛ.